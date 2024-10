Рая Пеева и Красимира Демирова са новата двойка телевизионни водещи в ефира на bTV

Нова, интересна и динамична телевизионна игра ще предложи много забавление и добро настроение на зрителите на bTV. Една от големите изненади на този телевизионен сезон - световният формат „Кажи честно“ (To Tell the Truth), скоро ще зарадва тв аудитория, предлагайки й съвсем нова семейна игра, която да събира хората от всички възрасти пред малкия екран.

Водещи на един от най-очакваните формати ще бъдат любимите актриси Рая Пеева и Красимира Демирова – майка и дъщеря в живота, и вече звездна двойка на малкия екран.

В "Кажи честно" отбор от трима участници се опитва да убеди жури от четирима известни личности, че всеки от тях е истинският човек. Само един обаче казва истината, а другите се опитват да ги заблудят. Журито има задача да разкрие „измамниците“ и да намери кой е автентичният човек, като задава въпроси, следи реакциите и... се забавлява! В края на всяка игра всеки от четиримата „детективи“ трябва да обяви кой от тримата участници според него е истинският. Забавлението в шоуто е гарантирано, тъй като участниците в "Кажи честно" работят в екип, опитвайки се с различни методи да надхитрят журито, което работи индивидуално, за да определи истината.

Всеки човек, който има желание да заблуди звездите, да подложи на тест тяхното „шесто чувство“, разкривайки любопитни факти за собствената си персона, професия или хоби или чрез история, която на пръв поглед звучи абсурдно, фантастично, чудато и дори мистично, може да го направи като се запише за кастинг на www.btv.bg/kazhi-chestno/.

„Кажи честно“ на британската мултинационална компания за телевизионно производство и разпространение Fremantle е най-новата продукция, която скоро ще зарадва зрителите на bTV. С нея медията затвърждава стремежа си да поднася качествено съдържание и да утвърди мястото на забавните игри в своя телевизионен ефир. „Кажи честно“ обещава да събере пред екрана цялото семейство, предлагайки часове на искрено забавление и провокиращи ума игри.