Водещата на bTV Новините Лиляна Боянова участва в кампанията „Четенето е модерно“

В навечерието на 15 септември се проведе инициативата на Столична община „Четенето е модерно“. Целта на кампанията е да вдъхнови децата да четат повече и да създаде сред тях любов и интерес към книгите.

По време на събитието Лиляна Боянова, водеща на bTV Новините, застана пред децата и прочете свой любим откъс от „Магьосникът от Оз“. Тя се включи в инициативата заедно с колеги от другите национални телевизии, които също споделиха произведения от своето детство.

„Четенето е важно всеки ден – 24/7, 365 дни в годината. То развива въображението ни, отваря врати към нови светове. Четенето е изключително приключение - с всяка нова книга или непозната глава, която отваряме. Четенето е магия.“ – сподели журналистът на bTV.

Инициативата се провежда за трети път по идея на заместник-кмета по социални дейности на Столична община Надежда Бачева.