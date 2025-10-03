Журналистът на bTV Цветана Балабанова с престижна номинация в конкурса „Жена на годината“

Може да подкрепите нейната кандидатура до 14 октомври тук

Реклама

Международният редактор на bTV Новините Цветана Балабанова получи престижната номинация в годишния конкурс „Жена на годината“, организиран от списание GRAZIA. Тя е сред избраните в категория „Медии“ в рамките на 20-ото юбилейно издание, което отличава жени, променящи средата около себе си със своята визия, сила и ангажираност.

Ако желаете да подкрепите Цветана, можете да гласувате онлайн до 14 октомври на https://woty.graziaonline.bg/2025/media. Победителите ще бъдат обявени на стилна церемония.

Цветана Балабанова е един от най-силните кадри в международния отдел на bTV Новините вече близо 6 години, отразявайки горещи конфликти, ключови политически събития и форуми на високо ниво. Тя е единственият български журналист, заедно с оператора Александр Осиченко, посрещнал началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна в Киев през февруари 2022 г. С почти денонощните си живи включвания тогава тя прави цяла България съпричастна с преживяванията на цивилното население в нападнатия град. Оттогава неведнъж се връща в различни точки на Украйна, за да разказва историите на украинци и българи, военни и обикновени граждани, живеещи в условията на въоръжен конфликт.

Други значими теми, оставили следа в професионалния ѝ път, са мигрантската криза между Турция и Гърция през 2020 г., пожарът в „Нотр Дам“ през 2019 г. и референдумът в Каталуния през 2017 г. От години следи отблизо сложните механизми на европейската политика, включително от кулоарите на Брюксел и Страсбург, и е на „ти“ с европейските институции. Специално място както в личната, така и в професионалната ѝ биография заема Франция, чиято политика продължава да анализира с плам.

 

Фотокредит: Костадин Кръстев-Коко

През последния сезон освен като автор в „bTV Светът“, Цветана поема и отговорните функции на продуцент на част от епизодите. Това, което я привлича, е творческото предизвикателство и възможността за задълбочено представяне на международните теми.

Работата ѝ на терен ѝ носи признание както в България, така и в международните журналистически среди. Канена е като лектор и модератор на различни форуми, свързани с регионалната сигурност, европейската интеграция и глобалните предизвикателства. Сътрудничи на водещи френски медии.

Цветана Балабанова смята, че журналистът трябва да бъде коректив на властта и „педагог“ за аудиторията. Стреми се да използва най-точните думи във всеки един момент, защото е убедена, че езикът и фактите са най-силното оръжие. Нейният професионализъм, хладнокръвие и ангажираност я превръщат в едно от водещите имена в българската международна журналистика. Носител е на редица престижни награди, сред които „Международен редактор на годината“ на bTV, както и отличие от „Web Report” на Dir.bg

В продължение на две десетилетия конкурсът „Жена на годината“ на GRAZIA насочва светлината към дамите, които с действията, гласа и таланта си вдъхновяват ежедневни и дългосрочни промени в обществото. През 2025 г. ще бъдат отличени отново личности с голям принос в 10 категории – „Модели“, „Дизайнери“, „Музика“, „Изкуство“, „Медии“, „Общество“, „Бизнес“, „Спорт“, „Споделени мигове“ и „Актриси“. bTV Media Group е носител на отличието в категория „Медии“ с номинациите на Бесте Сабри (2023) и Натали Трифонова (2024).

ПОСЛЕДНИ

Реклама

Зареди още
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.