22 Октомври 2025

В центъра на историята е осъденият нюйоркски мафиот Дуайт Манфреди (Силвестър Сталоун), с прякор „Генерала“, който излиза на свобода след четвърт век, прекаран зад решетките. Вместо да бъде възнаграден за лоялността си, обаче, той е изпратен в изгнание от боса си в провинциална Оклахома със задачата да организира нова престъпна мрежа и да разшири влиянието на „фамилията“ там. Щом пристига в градчето Тълса, Манфреди се изправя пред предизвикателството да започне от нулата в съвсем непозната за него територия, където дори законите на мафията не са същите. Вместо с познатата динамика на гангстерския свят, Дуайт се сблъсква със суровата реалност на „другата Америка“, пълна с колоритни, но и опасни персонажи.

 

Дуайт започва да подозира, че „фамилията“ работи срещу него, и се заема със задачата да сформира собствен екип, с който да изгради могъща престъпна империя от нищото. Първият човек, когото привлича на своя страна, е местният таксиджия Тайсън Мичъл, който става негов личен шофьор и помощник. Постепенно към неговия кръг се присъединява и Мич Келър – собственик на бар, който се превръща в централно място за стратегически срещи, сключване на сделки и уреждане на сметки. Ситуацията се усложнява още повече, когато сексапилната агентка на „Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви“ Стейси Бийл, която е и любовница на Дуайт, започва да разследва дейностите на „Генерала“ и неговия новосъздаден екип.

 

Освен че участва в главна роля, Силвестър Сталоун е и продуцент на „Кралят на Тълса“ заедно със сценариста Терънс Уинтър („Шеридан“) и режисьора Крейг Зиск. В първия сезон на сериала екранният „Рамбо“ получава по 750 000 долара на епизод, а през втори и трети сезон хонорарът му набъбва двойно, достигайки до 1,5 млн. долара за всяка серия. Снимките се осъществяват основно в Оклахома, което дава тласък на местната икономика с приблизително 56 милиона долара. Критиците оценяват високо играта на Сталоун в „Кралят на Тълса“, а продукцията е номинирана за престижната награда „Primetime Creative Arts Emmy“ през 2023 г.

