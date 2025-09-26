Шофьор на такси

26 Септември 2025

От 26 септември (петък) bTV Action започва премиерното излъчване на един от най-хитовите южнокорейски сериали за последното десетилетие – екшън поредицата „Шофьор на такси“ („Taxi Driver“, 2021 г.). Всеки делник от 17:30 ч. зрителите ще могат да се проследят напрегнатата битка между доброто и злото, в която справедливостта идва със светкавично висока скорост. Епизодите ще бъдат налични и онлайн за потребителите на видео платформата VOYO.

Сюжет:

В центъра на историята е мистериозната таксиметрова компания „Rainbow Taxi Company“, която предлага специален вид услуга – „повикване за отмъщение“. Тя застава на страната на жертвите, които не успяват да получат възмездие по законен път, и наказва виновниците.

Главният герой Ким До Ги (И Дже Хун) е бивш военен от елитния Подводен екип за разрушаване (UDT), превърнал личната си болка в оръжие срещу злото. Животът му се преобръща след трагичната смърт на майка му, убита от сериен убиец. Сега той работи като шофьор за „Rainbow Taxi Company“ и изпълнява мисии, които връщат надеждата на потърпевшите от коварни престъпления.

Таксиметровата компания се ръководи от Чанг Сонг Чол (Ким Юи Сунг) – мил и съпричастен към жертвите, но напълно безмилостен към престъпниците. До Ги получава безценна подкрепа и от Ан Го Ън (Пьо Йе Джин) – талантлива хакерка и негова дясна ръка, способна да открие всяка следа в дигиталния свят.

За сериала:

„Шофьор на такси“ започва своето излъчване в Южна Корея през 2021 г., като още с първия си епизод приковава зрителите пред екраните. Екшън сериалът постига рекордни резултати и е подновен за втори сезон, показан през 2023 г. А тази година в Корея предстои да стартира и най-новият трети. В главните роли зрителите ще видят популярните актьори И Дже Хун, Пьо Йе Джин и Ким Юи Сунг.

Не пропускайте премиерния корейски сериал „Шофьор на такси“ – от 26 септември (петък), всеки делник от 17:30 ч. по bTV Action и онлайн на VOYO!

