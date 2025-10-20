Яна Донева

Яна Донева е завършила „Персонифицирана аудио-визуална журналистика“ в НБУ. Още като ученичка е била ко-водеща в БНР на младежкото предаване „Радио Га Га“ и сътрудник в тийнейджърската тв програма „Час по всичко“. В трети курс започва работа в БНТ като репортер, по-късно става редактор и водещ на слота за култура в сутрешния блок „Точно в 7“. След напускането си води предаване за култура по Военния телевизионен канал. Работи за кратко в PR агенция, а след това се връща към журналистиката като репортер с ресор култура във вестник „Новинар“. Била е редактор в лайфстайл списанията „Мадам Фигаро“ и „EASY“, както и е участвала в няколко телевизионни документални проекта. В продължение на няколко години е репортер в сайта vsekiden.com, който по-късно прераства във вестник „Всеки ден“. От 2012 година досега е редактор в „Преди обед“. В момента Яна Донева води специалните студия, посветени на „Ергенът“ и „Ергенът: Любов в Рая“.

