Пролетно презареждане с bTV Cinema през април

След изключителния „Месец на Оскарите“, в който bTV Cinema показа шест топ премиери с награди и номинации за Оскар, през април филмовият канал на bTV Media Group ще зарадва зрителите с още касови заглавия и тематични дни. Те ще бъдат посветени на великолепните актьори Джеки Чан и Марк Уолбърг и поредицата „Джурасик“.

Сред премиерните заглавия в понеделник вечер bTV Cinema ще представи фентъзито „Извинете за безпокойството“ (Sorry to Bother You) с Лейкит Станфийлд - на 4 април. Следва най-новата лента със звездата от „Сексът и градът“ Сара Джесика Паркър – „Тук и сега“ (Here and Now/Blue Night) - на 11 април, комедията „Скъпи диктаторе“ (Dear Dictator) с Майкъл Кейн – на 18 април и библейския „Мария Магдалена“ (Mary Magdalene) – на Велики понеделник, 25 април.

В „Синема Х“ почитателите на хорър жанра ще могат да проследят поредицата за „Анибал“. На 9 и на 16 април ще бъдат показани първи две части, а на 23 април от 23:30 ч. премиерно за българския ефир ще бъде излъчен „Анабел 3: Домът на злото“ (Annabelle Comes Home).

Този месец предстоят и тематични дни с любими на зрителите актьори и поредици. Всяка вечер между 5 и 10 април, bTV Cinema ще излъчва филми с Джеки Чан, който празнува рожден ден на 7 април и навършва 68 години. Сред заглавията с негово участие са: „Добро момче“, „Смокинг“, „Час пик“ 1, 2 и 3 и „Китайски зодиак“.

От 12 до 17 април следват шест дни с великолепния Марк Уолбърг и филмите: „Приятелю, Тед“ 1 и 2, „Трима крале“, „Италианска афера“, „Контрабанда“ и „Перфектната буря“.

Между 19 и 23 април е време за „Джурасик приключения“ с всички филми от фантастичната поредица за радост на феновете.