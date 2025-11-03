Разтърсващи премиери и силни емоции през ноември по bTV Cinema

Зрителите ще видят едни от най-новите заглавия на Бил Скарсгард, Антъни Хопкинс, Олга Куриленко, Джон Малкович и др.

През ноември зрителите на bTV Cinema ще могат да се насладят премиерно на силни, динамични и вдъхновяващи истории за смелост, отмъщение и изкупление. Филмовият канал на bTV Media Group ще предложи вълнуваща селекция от зрелищни екшъни, психологически драми и трилъри с високи залози, за да поднесе на зрителите незабравимо кино преживяване пред малкия екран.

Първата премиера, която очаква зрителите на bTV Cinema още тази вечер (3 ноември) от 21:00 ч., е „Срещу всички“ („Boy Kills World“, 2023 г.). Екшън трилърът ще потопи зрителите в мрачен постапокалиптичен свят, където героят на Бил Скарсгард – Бой – остава сирак след бруталното убийство на семейството му на живо по телевизията. Подготвен от мистериозен шаман, той се превръща в килър, готов да отмъсти на управляващата династия, която години наред упражнява терор върху населението. Дали Бой ще успее да сложи край на жестокия режим, ще разберем тази вечер от 21:00 ч. по bTV Cinema. Специално участие в лентата на Мориц Мор взима и Фамке Янсен, позната като Джийн Грей от филмовата поредица „Х-Мен“.

На 10 ноември (понеделник) от 21:00 ч. в ефира на bTV Cinema предстои телевизионната премиера на биографичната драма „Само още едно дете“ („One Life“, 2023 г.) с участието на Антъни Хопкинс в главната роля. Филмът проследява историята на британския хуманитарист Никълъс Уинтън, който помага за спасяването на стотици деца от нацистите в навечерието на Втората световна война. 50 години по-късно той живее с травмата за тези, които не е могъл да спаси, но когато по време на телевизионно предаване оцелелите се изправят пред него, Никълъс осъзнава пълния мащаб на делото си.

През ноември в ефира на филмовия канал ще се състои и премиерата на тоталния екшън хит „Екстремна жега“ („High Heat“, 2022 г.). В центъра на историята е Ана (Олга Куриленко) – бивш агент от КГБ, която понастоящем води спокоен начин на живот като шеф готвач заедно със съпруга си Рей (Дон Джонсън) в новоткрития им семеен ресторант. Когато мафията надушва присъствието на потенциалната заплаха, заведението веднага бива подпалено... Ана трябва да използва уменията си за боравене с ножове, за да защити себе си, бизнеса и хората, които обича.

Сред премиерните заглавия в понеделник вечер от 21:00 ч. bTV Cinema ще представи и екшън трилъра „Рейнджър“ („One Ranger“, 2023 г.) със специалното участие на Джон Малкович. В центъра на историята е вербуван от британските тайни служби тексаски рейнджър, който трябва да спре опасен терорист, решил да взриви бомба в сърцето на Лондон.

През ноември в рубриката CINEMA X зрителите на филмовия канал ще могат да проследят частите от култовата хорър поредица „Последен изход“ („Final Destination“) – всяка събота след 23:00 ч. От 4 до 9 ноември в 21:00 ч. bTV Cinema ще предложи специални тематични вечери с филми с участието на Джерард Бътлър, сред които „Отстреляй бившата“, „Кандахар“, „Геобуря“, „Боговете на Египет“, „Последно забелязан“ и „Всички на терена“. Част от касовата селекция на филмовия канал през новия месец са и „Пропадане“, „Сфера“, „Почти невинен“, „Аз съм легенда“, „Директен полет“ и др.

