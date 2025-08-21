„Вечери на приятелството“ с „Хачико“ и „Кучето“ по bTV Cinema

Очакват ни истории, които ще ни припомнят, че понякога най-големите уроци идват от онези, които не могат да говорят, но умеят да обичат безусловно

bTV Cinema посвещава две специални вечери на най-добрия приятел на човека – кучето. На 27 и 28 август (сряда и четвъртък) от 21:00 ч. зрителите ще се насладят на две емоционални и запомнящи се кино ленти – „Хачико“ и „Кучето“. Тематичните „Вечери на приятелството“ обещават да поднесат трогателни истории за вярност и отдаденост, разкриващи силната връзка между човека и кучето.

 

На 27 август (сряда) от 21:00 ч. bTV Cinema ще излъчи култовия филм „Хачико“ с участието на холивудската легенда Ричард Гиър. Филмът представя истинската история на кучето Хачико, което в продължение на девет години всеки ден чака своя стопанин на гарата, дори и след неговата смърт. Сюжетът представя една от най-трогателните истории за вярност и любов, които надхвърлят границите на времето…

 

Следващата вечер, на 28 август (четвъртък), отново от 21:00 ч. по bTV Cinema, зрителите ще станат свидетели на лентата „Кучето“ („Dog“, 2022 г.). В главната роля е Чанинг Тейтъм, който е и режисьор на продукцията. Филмът проследява историята на морски пехотинец, който е натоварен с мисията да придружи военно обучено куче до Калифорния за погребението на неговия стопанин. Задачата се превръща в неочаквано и емоционално пътешествие, изпълнено с предизвикателства, комични ситуации и… ново приятелство.

 

С „Вечери на приятелството“ bTV Cinema предлага едно различно и емоционално преживяване, което да събере цялото семейство пред екрана. Очакват ни истории, които ще ни напомнят, че любовта и верността са безценни и че понякога най-големите уроци идват от онези, които не могат да говорят, но умеят да обичат безусловно.

 

Не пропускайте „Хачико“ на 27 август (сряда) и „Кучето“ на 28 август (четвъртък) от 21:00 ч. във „Вечери на приятелството“ само по bTV Cinema!

