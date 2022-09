Вихрушка от премиери през септември по bTV Cinema

И през септември bTV Cinema ще зарадва зрителите с касови премиерни заглавия. Още утре (2 септември) от 23:15 ч. ще се състои дългоочакваната телевизионна премиера на третата част от романтичната поредица „След“ (After) – „След падането“ (After We Fell, 2021 г.), със специалното участие на българския актьор Атанас Сребрев. Очарователната Теса се впуска в нов вълнуващ момент от живота си, но ревността и непредсказуемото поведение на Хардин стигат до крайност и заплашват да унищожат бурната им връзка. В момента по кината може да гледате и най-новата част „След щастливия край“, която оглавява бокс офиса след първия си уикенд.

В понеделник (5 септември) зрителите ще могат да се насладят за пръв път в ефир и на приключенския екшън „Годзила: Кралят на чудовищата“ (Godzilla: King of the Monsters, 2019 г.). Членовете на криптозооложката агенция „Монарх“ се сблъскват с армия гигантски чудовища, включително и могъщата Годзила. Всички се опитват да вземат превъзходство, поставяйки на карта съществуването на човечеството, но кой ще надделее?

bTV Cinema продължава да представя и най-доброто от азиатското кино. На 9 септември (петък) ще се състои телевизионната премиера за България на екшън трилъра „В.И.П.“ (V.I.P., 2017 г.). В центъра на историята е синът на високопоставен севернокорейски държавен служител, заподозрян в извършване на серийни убийства из цял свят.

Сред премиерните заглавия в понеделник вечер на 12 септември bTV Cinema ще представи и „Кралици на престъпността“ (The Kitchen, 2019 г.) – класически гангстерски екшън за група ирландски мафиоти, които са заловени от ФБР и попадат зад решетките, а „бизнесът“ поемат техните съпруги. Те се превръщат в най-безмилостните и могъщи „гангстерки“ през 70-те години в печално известния квартал „Кухнята на ада“.

На 19 септември следва премиерата на драмата с Бен Афлек „Извън играта“ („The Way Back“, 2019 г.). Животът на Джак Кънингам (Афлек) някога е бил повече от обещаващ. В гимназията той е бил истинска баскетболна звезда, но изведнъж, по неизвестни причини, слага край на кариерата си и на своето светло бъдеще. Години по-късно, сломен от тежка загуба и затънал в блатото на алкохолизма, което коства дори брака му, Джак получава своя втори шанс.

В последния понеделник от месеца (26 септември) ще се състои премиерата на драмата „Тъмната страна на Бруклин“ (Motherless Brooklyn, 2019 г.). В центъра на историята е самотният частен детектив Лайънел Есрог (Едуард Нортън), който страда от синдрома на Турет. Разполагайки само с няколко улики, той отива в Ню Йорк, за да разреши убийството на своя ментор и единствен приятел Франк Мина (Брус Уилис).

Сред култовите заглавия, с които bTV Cinema ще зарадва зрителите през септември, са „Кинг Конг“, „Дете 44“, „Ох, на дядо!“, „Шпионски игри“, „Реката на тайните“ и др. А от 5 септември (понеделник) тръгват новите издания на предаването „Като на кино“, които ще се излъчват всяка вечер от 20:50 ч.