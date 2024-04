„Паранормални случаи в Уелингтън“ завладяват ефира на bTV Comedy от 13 април

bTV Comedy ще изненада българските зрители с телевизионната премиера на един от най-популярните хорър-комедийни сериали за последните няколко години – „Паранормални случаи в Уелингтън“ („Wellington Paranormal“). С неподправено чувство за хумор, новозеландската поредица ще разкрива необятния свят на окултното и необяснимото от 13 април (събота), всеки уикенд от 22:30 ч. (по две серии).

Сериалът проследява забавното и динамично ежедневие на двама необикновени полицаи, които са назначени в новооткритото „паранормално звено“ на полицията в столицата на Нова Зеландия. Те са натоварени с нелеката задача да се справят с нарастващия брой местни престъпления от свръхестествен характер. Епизодите на „Паранормални случаи в Уелингтън“ ще бъдат достъпни и онлайн на видео платформата на bTV Media Group VOYO.

Сюжет:

В центъра на историята са лежерните полицейски инспектори Миноуг и О’Лиъри – служители в управлението в Уелингтън, които се опитват да предотвратят нарастващите с всеки изминал ден паранормални явления в града. Това обаче невинаги им се получава, главно заради аматьорските методи, които прилагат… С помощта на старши сержант Маака, те преследват зомбита, демони, върколаци, призраци и чудовища, настанили се сред местните жители в столицата на Нова Зеландия. Всеки епизод проследява опитите им за „разследване“ на различни свръхестествени случаи, изпълнени с много смях и неочаквани обрати.

„Паранормални случаи в Уелингтън“ обещава да се превърне във фаворит на почитателите на комедията и хоръра. Сериалът е създаден като спин-оф на култовия игрален филм „Какво правим в сенките“ („What We Do in the Shadows“) от 2014 г. В главните роли зрителите на bTV Comedy ще видят Карън О'Лиъри, Майк Миноуг, Томас Сейнсбъри и др.

Не пропускайте премиерния сериал „Паранормални случаи в Уелингтън“ – от 13 април (събота), всеки уикенд от 22:30 ч. в ефира на bTV Comedy и онлайн на VOYO!