100 причини Мария Илиева да пътува на концерти с децата си

Световната рок легенда Joe Lynn Turner записа дует с кралицата на българската поп музика и треньор в „Гласът на България“ Мария Илиева.

Вокалистът на Rainbow и Deep Purple, написал и изпял някои от най-емблематичните рок песни в историята, като Can’t Let You Go и Street of Dreams, избра Мария Илиева за дуетен партньор в предстоящия си сингъл Forever.

