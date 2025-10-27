"Аз, потребителят": Какво ще се случи с цените, заплатите и лихвите след приемането на еврото?

В "Аз, потребителят" Зара Лазарова проверява какво ще се случи с цените, заплатите и лихвите по кредитите след 1 януари 2026 година, когато България ще приеме еврото. По темата говорят брокерът на недвижими имоти Николай Шопов и финансовият консултант Деян Василев.

Гледайте разговора във видеото.