"Аз, потребителят": Какво ще се случи с цените, заплатите и лихвите след приемането на еврото?

По темата говорят брокерът на недвижими имоти Николай Шопов и финансовият консултант Деян Василев

27 Октомври 2025
В "Аз, потребителят" Зара Лазарова проверява какво ще се случи с цените, заплатите и лихвите по кредитите след 1 януари 2026 година, когато България ще приеме еврото. По темата говорят брокерът на недвижими имоти Николай Шопов и финансовият консултант Деян Василев.

Гледайте разговора във видеото.

