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Дмитрий Глуховски: Бих описал нагласите в руското общество с безпомощност и пасивност

Обявеният за издирване в Русия писател пред Валерия Скимици

02 Декември 2022

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Да бъдеш враг на Владимир Путин и любимец на читателите!

Обявеният за издирване в Русия писател Дмитрий Глуховски пред Валерия Скимици.

Защо Русия го обяви за издирване и го включи в списъка с чужди агенти?

Вижте ексклузивната среща с него във видеото.

Ако трябва да опиша нагласите в руското общество с няколко думи, това биха били безпомощност, пасивност и чувството, че не можеш да промениш нищо, споделя той.

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Тагове: Дмитрий Глуховски Валерия Скимици преди обед Деси Стоянова Сашо Кадиев

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