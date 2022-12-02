Дмитрий Глуховски: Бих описал нагласите в руското общество с безпомощност и пасивност

Да бъдеш враг на Владимир Путин и любимец на читателите!

Обявеният за издирване в Русия писател Дмитрий Глуховски пред Валерия Скимици.

Защо Русия го обяви за издирване и го включи в списъка с чужди агенти?

Вижте ексклузивната среща с него във видеото.

Ако трябва да опиша нагласите в руското общество с няколко думи, това биха били безпомощност, пасивност и чувството, че не можеш да промениш нищо, споделя той.