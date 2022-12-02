Дмитрий Глуховски: Бих описал нагласите в руското общество с безпомощност и пасивност
Обявеният за издирване в Русия писател пред Валерия Скимици
02 Декември 2022
Да бъдеш враг на Владимир Путин и любимец на читателите!
Обявеният за издирване в Русия писател Дмитрий Глуховски пред Валерия Скимици.
Защо Русия го обяви за издирване и го включи в списъка с чужди агенти?
Вижте ексклузивната среща с него във видеото.
Ако трябва да опиша нагласите в руското общество с няколко думи, това биха били безпомощност, пасивност и чувството, че не можеш да промениш нищо, споделя той.