29 Август 2025
Ексклузивно: Говори братът на Ружа Игнатова

За първи път в телевизионен ефир Константин Игнатов говори открито за сестра си – криптокралицата Ружа Игнатова, която от 2017 г. е в списъка на 10-те най-издирвани лица от ФБР, и за участието си в компанията OneCoin.

Пред Зара Лазарова той споделя неизвестни досега факти за компанията, разказва за последния разговор със сестра си и отношенията помежду им още от детството, открито споделя за събития и информация, които е научил в последните години, за престоя си в американски затвор и за пътя към новото начало.

Константин Игнатов говори открито и за новата глава в живота си и мисията, с която се е заел.

