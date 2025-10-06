Говорим за... Изкуство и елегантност

Седмични коментатори са Мариана Попова и Веселин Плачков.

Ето и темите в "Преди обед" днес:

Историческа победа за България. Наши творци с първо място на най-големия 3D мапинг фестивал в света.

В „Клубът на Дочев“ – от татуировки на Левски и Ботев до хоро в ледени води. Къде е границата между патриотизма и показността?

Д-р Пенко Обретенов за страстите, които кипят в „Ергенът: Любов в рая“.

Риалити звездата Георги Янев – първият „предател“ извън „Трейтърс: игра на предатели“.

Италианско ризото и шоколадово изкушение от шеф Лъчезар Чоткин.

Как да превърнем в балкона в семеен оазис и детски кът?