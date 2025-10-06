Говорим за... Изкуство и елегантност

Седмични коментатори са Мариана Попова и Веселин Плачков

06 Октомври 2025
Говорим за... Изкуство и елегантност

Реклама

Седмични коментатори са Мариана Попова и Веселин Плачков.

Говорим за... Изкуство и елегантност

Ето и темите в "Преди обед" днес:

Историческа победа за България. Наши творци с първо място на най-големия 3D мапинг фестивал в света.

В „Клубът на Дочев“ – от татуировки на Левски и Ботев до хоро в ледени води. Къде е границата между патриотизма и показността?

Д-р Пенко Обретенов за страстите, които кипят в „Ергенът: Любов в рая“.

Риалити звездата Георги Янев – първият „предател“ извън „Трейтърс: игра на предатели“.

Италианско ризото и шоколадово изкушение от шеф Лъчезар Чоткин.

Как да превърнем в балкона в семеен оазис и детски кът?

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: преди обед

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.