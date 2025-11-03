Говорим за...Агитки и папараци

Любопитните теми през седмицата ще коментираме заедно с Ивайла Бакалова и Камен Алипиев-Кедъра.

Ето и темите в понеделник, 03 ноември 2025:

Танцът като страст! Студиото в дансинг ще превърнат трикратните световни шампиони Петър Даскалов и Зия Джеймс.

Роди се звезда. Боян Георгиев от „България търси талант“.

Кой написа музиката за сериала „Опасни улици“? Среща с композитора Мурат Евгин.

Напук на италианската класика! Шеф Таньо Шишков ще ни приготви една българска карбонара.

На живо от квартала без пешеходни пътеки. В Манастирски ливади рисуват деца по асфалта, защото липсват „зебри“.

Скандалът, провокацията или любовта – кое ще надделее в „Ергенът: любов в рая“?