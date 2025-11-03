Говорим за...Агитки и папараци

Любопитното коментираме с Ивайла Бакалова и Камен Алипиев

03 Ноември 2025
Говорим за...Агитки и папараци

Реклама

Любопитните теми през седмицата ще коментираме заедно с Ивайла Бакалова и Камен Алипиев-Кедъра.

Ето и темите в понеделник, 03 ноември 2025:

Танцът като страст! Студиото в дансинг ще превърнат трикратните световни шампиони Петър Даскалов и Зия Джеймс.

Роди се звезда. Боян Георгиев от „България търси талант“.

Кой написа музиката за сериала „Опасни улици“? Среща с композитора Мурат Евгин.

Напук на италианската класика! Шеф Таньо Шишков ще ни приготви една българска карбонара.

На живо от квартала без пешеходни пътеки. В Манастирски ливади рисуват деца по асфалта, защото липсват „зебри“.

Скандалът, провокацията или любовта – кое ще надделее в „Ергенът: любов в рая“?

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: преди обед

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.