Говорим за...Агитки и папараци

Преди обед
Реклама
Любопитните теми през седмицата ще коментираме заедно с Ивайла Бакалова и Камен Алипиев-Кедъра.
Ето и темите в понеделник, 03 ноември 2025:
Танцът като страст! Студиото в дансинг ще превърнат трикратните световни шампиони Петър Даскалов и Зия Джеймс.
Роди се звезда. Боян Георгиев от „България търси талант“.
Кой написа музиката за сериала „Опасни улици“? Среща с композитора Мурат Евгин.
Напук на италианската класика! Шеф Таньо Шишков ще ни приготви една българска карбонара.
На живо от квартала без пешеходни пътеки. В Манастирски ливади рисуват деца по асфалта, защото липсват „зебри“.
Скандалът, провокацията или любовта – кое ще надделее в „Ергенът: любов в рая“?