Говорим за... Агресията между децата

ПОНЕДЕЛНИК, 20.10

От понеделник до петък любопитното ще коментираме с певицата Теди Кацарова и свръхчовека Георги Ненов.

От Русе до Силициевата долина. Тръгваме по пътя на успеха на българина, който направи световна революция в лицевото разпознаване - предприемачът Венци Гайдарджиев.

Професията като дълг. Лекарят с голямо сърце – д-р Димитър Бакалов.

Превратносите в живота й. Дълго пазените тайни на Дони Василева.

Жана Бергендорф на 40 - за таланта, скандалите и новия път в живота.

В поредицата „Балконът“ – как с малко въображение да внесете най-цветния сезон от годината вкъщи?