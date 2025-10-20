Говорим за... Агресията между децата

Преди обед
От понеделник до петък любопитното ще коментираме с певицата Теди Кацарова и свръхчовека Георги Ненов.
От Русе до Силициевата долина. Тръгваме по пътя на успеха на българина, който направи световна революция в лицевото разпознаване - предприемачът Венци Гайдарджиев.
Професията като дълг. Лекарят с голямо сърце – д-р Димитър Бакалов.
Превратносите в живота й. Дълго пазените тайни на Дони Василева.
Жана Бергендорф на 40 - за таланта, скандалите и новия път в живота.
В поредицата „Балконът“ – как с малко въображение да внесете най-цветния сезон от годината вкъщи?