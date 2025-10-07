Говорим за... Бързи кредити за забавления

Седмични коментатори са Мариана Попова и Веселин Плачков

07 Октомври 2025
Говорим за... Бързи кредити за забавления

ВТОРНИК, 05.10

Гост в студиото-актрисата Яна Маринова.

Опасна и безопасна красота. Нели Георгиева за рисковете, които поемат младите момичета с драстични процедури.

В „Клубът на Дочев“ среща с 1 шампион по картинг

Мира Христова ще ни запознае с един планинар, който се грижи за по-чистите ни планини.

„Кухня в куфар“ – какво слагат майките в Ливан в кутиите с храна на своите деца?

