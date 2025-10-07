Говорим за... Бързи кредити за забавления
Седмични коментатори са Мариана Попова и Веселин Плачков
07 Октомври 2025
ВТОРНИК, 05.10
Гост в студиото-актрисата Яна Маринова.
Опасна и безопасна красота. Нели Георгиева за рисковете, които поемат младите момичета с драстични процедури.
В „Клубът на Дочев“ среща с 1 шампион по картинг
Мира Христова ще ни запознае с един планинар, който се грижи за по-чистите ни планини.
„Кухня в куфар“ – какво слагат майките в Ливан в кутиите с храна на своите деца?