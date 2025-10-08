Говорим за... Да има ли камери за наблюдение в детските градини?

Ето темите в "Преди обед" днес:

Една силна връзка: Соня Васи и дъщеря й Бриана включваме от домовете им отвъд океана.

В поредицата „Здрави“ стартираме месеца на женското здраве с личната история на фотографа Габриела Чолакова, която изминава дълъг и болезнен път с диагнозата рак.

В студиото „Ергенът: любов в рая“ Яна Донева и панелистите обсъждат всичко горещо от риалитито.

Какви мъже са новите ергени на България и какви жени ще се борят за техните сърца? Тази седмица на фокус е 27-годишният Марин Станев – едно морско момче от семейно от „Ергенът“, който стартира през пролетта, ще чуем лично от неговите близки приятели

В кухнята на „Преди обед“ ще ухае на вкусно ястие.