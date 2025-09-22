Говорим за... Да закусваме или не?

А любопитното ще коментираме със златното момиче на художествената гимнастика Симона Пейчева и шеф готвачът Илиан Кустев

22 Септември 2025
Говорим за... Да закусваме или не?

Реклама

Говорим за... Да закусваме или не?

На 22 септемрви в „Преди обед“ на живо от празничните чествания в старопрестолната ни столица Велико Търново.

Братята, които носят България в сърцата си - Кубрат и Тервел Пулеви.

11-токласникът Любомир Колев, който сам си проправи път до международната олимпиада по История в Париж и се върна с медал

В поредицата „Балконът“ – Как един мъж създаде зеленчукова градина на терасата си?

Шеф Илиян Кустев ще има последната дума в кухнята.

А любопитното ще коментираме със златното момиче на художествената гимнастика Симона Пейчева и шеф готвачът Илиан Кустев.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: преди обед

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.