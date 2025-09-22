Говорим за... Да закусваме или не?

На 22 септемрви в „Преди обед“ на живо от празничните чествания в старопрестолната ни столица Велико Търново.

Братята, които носят България в сърцата си - Кубрат и Тервел Пулеви.

11-токласникът Любомир Колев, който сам си проправи път до международната олимпиада по История в Париж и се върна с медал

В поредицата „Балконът“ – Как един мъж създаде зеленчукова градина на терасата си?

Шеф Илиян Кустев ще има последната дума в кухнята.

А любопитното ще коментираме със златното момиче на художествената гимнастика Симона Пейчева и шеф готвачът Илиан Кустев.