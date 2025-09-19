Говорим за... Добрият пример

Интересното от деня коментираме с Мария Жекова и Деян Веселинов

Интересното от деня коментираме с Мария Жекова и Деян Веселинов.

Говорим за... Добрият пример

Ето и темите в петък:

Д-р Константин Маламов за вип тайните на звездите и рецепти за дълголетие.

Страсти, интриги и неочаквани обрати в „Ергенът: любов в рая“.

В минутите за пътешествия Зара Лазарова ни води в дивата Аризона за 15 дни. 

Добрият пример. Рециклирай умно или как пластмасови бутилки се превръщат в книги с кауза?

Мода от друго измерение с Антония Йорданова.

