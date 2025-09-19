Говорим за... Добрият пример
19 Септември 2025
Интересното от деня коментираме с Мария Жекова и Деян Веселинов.
Ето и темите в петък:
Д-р Константин Маламов за вип тайните на звездите и рецепти за дълголетие.
Страсти, интриги и неочаквани обрати в „Ергенът: любов в рая“.
В минутите за пътешествия Зара Лазарова ни води в дивата Аризона за 15 дни.
Добрият пример. Рециклирай умно или как пластмасови бутилки се превръщат в книги с кауза?
Мода от друго измерение с Антония Йорданова.