Говорим за... Ергени и предатели
Седмични коментатори са Симона Пейчева и шеф Кустев
24 Септември 2025
Ето темите в "Преди обед" днес:
Кой ще е новият Ерген на България? За чие сърце ще се борят хиляди жени, предстои да разберем.
Диляна Попова след приключението „Traitors: Игра на предатели“.
Най-горещото от „Ергенът: Любов в рая“ с Яна Донева.
Емануела за хитовете на върха на класациите и живота на пълни обороти.
В „Да, шеф!“ шеф влиза малката Мариана.
В „Здрави“ с Венета Георгиева - пътят към дълголетието.