Говорим за... Ергени и предатели

Ето темите в "Преди обед" днес:

Кой ще е новият Ерген на България? За чие сърце ще се борят хиляди жени, предстои да разберем.

Диляна Попова след приключението „Traitors: Игра на предатели“.

Най-горещото от „Ергенът: Любов в рая“ с Яна Донева.

Емануела за хитовете на върха на класациите и живота на пълни обороти.

В „Да, шеф!“ шеф влиза малката Мариана.

В „Здрави“ с Венета Георгиева - пътят към дълголетието.