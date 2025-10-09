Говорим за... Гражданска позиция

Седмични коментатори са Мариана Попова и Веселин Плачков

09 Октомври 2025
Говорим за... Гражданска позиция

Темите в "Преди обед" днес:

По ръба на скандала – Даниела Рупецова от последния сезон на „Ергенът“

Коментарно студио с Яна Донева с най-интересното от остров Родос.

Гост от отборите на „Аз обичам България“

В поредицата „Провалите на успелите“ Оля Малинова ни среща с мотивиращи хора, които са рестартирали живота и бизнеса си след трудности. Историята на Юлиян Мавродиев, който от успешен предприемач става таксиметров шофьор и това му дава нов тласък за кариера.

 

