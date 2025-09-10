Говорим за... Гушкане

Ето темите в 'Преди обед" днес:

Звездата от „Новите съседи“ Начо Герерос за живота между смеха и сериозните теми.

На живо от Варна – Мишо Шамара за живота в Америка и българската публика, която го прие с широки обятия.

Най-любопитното от „Ергенът: Любов в рая“ с Яна Донева.

В „Здрави“ с Венета Георгиева: Как да се върнем отново на работа след летните отпуски. Разговор с психолога

„Да, шеф!“ и Веси Цурбрюг отиват на гости на шеф Николай Петерлийски, който ще ни покаже как да си направим южноамериканско чътни.