Говорим за... Хелоуин

Седмични коментатори са Искра Донова и Тото

27 Октомври 2025
Говорим за... Хелоуин

Коментираме актуалното с актрисата Искра Донова и Йонислав Йотов – Тото.

Ето и темите в "Преди обед" днес:

Хуморът е в ДНК-то им: гостуват ни София Бобчева и Здрава Каменова.

Поп-фолк от ново поколение с певицата Александра Панайотова.

На гости на инфлуенсърката Валерия Дакова – за живота след „Ергенът“, здравословните закуски, новата визия и една вдъхновяваща любов.

Ще стане ли по-евтино собственото жилище след приемането на еврото у нас? Отговорите в „Аз, потребителят“ със Зара Лазарова.

Обсъждаме любопитното от „Ергенът: къщата на любовта“

Приготвяме есенно блонди с канела и ябълки с „царицата на браунитата“ Антоанета Танчева.

