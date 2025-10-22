Говорим за... Как бихте реагирали, ако детето ви каже, че е гей?

Любопитното коментираме с Теди Кацарова и Георги Ненов

22 Октомври 2025
Любопитното коментираме с Теди Кацарова и Георги Ненов.

И още теми:

Удрят ли ни в кантара с намален грамаж на порциите в ресторантите, за да не усетим дълбокото бръкване в джоба ни ще разберем от Цвети Петрунова.

В „Здрави“ с Венета Георгиева: Храната като лекарство.

Най-горещото от „Ергенът: Любов в рая“ с Яна Донева и коментатори.

Шеф Виктор Жечев, подготвял храна на Олимпиадата и усвоява кулинарията от носителката на цели 3 звезди Мишлен Ан-София Пик, влиза в кухнята на „Да, шеф!“.

Дамите, които ще се борят за сърцата на новите ергени на България.

