Говорим за... Как реагираме при проява на агресия?

Преди обед
Ето темите в петък, 17 октомври:
Койна Русева и синът ѝ Константин Станчев за общите проекти на сцената и в живота.
„Заедно завинаги“. Романтична разходка с певецът Роби и любимата му Пламена.
Момиче с късмет – Ива Екимова.
Студио „Ергенът: любов в рая“ - обсъждаме най-интересното от „Ергенът: любов в рая“.
Шеф Явор Сарафов ни води на вкусно приключение до суровата красота на Фарьорските острови.
В минутите за мода – трикове за безупречна визия от стилиста и дизайнер Антония Йорданова.
Спортът като спасение за деца с онкохематологични заболявания.
Историята на последния кошничар в Кюстендилско.