Говорим за... Как реагираме при проява на агресия?

Ето темите в петък, 17 октомври:

Койна Русева и синът ѝ Константин Станчев за общите проекти на сцената и в живота.

„Заедно завинаги“. Романтична разходка с певецът Роби и любимата му Пламена.

Момиче с късмет – Ива Екимова.

Студио „Ергенът: любов в рая“ - обсъждаме най-интересното от „Ергенът: любов в рая“.

Шеф Явор Сарафов ни води на вкусно приключение до суровата красота на Фарьорските острови.

В минутите за мода – трикове за безупречна визия от стилиста и дизайнер Антония Йорданова.

Спортът като спасение за деца с онкохематологични заболявания.

Историята на последния кошничар в Кюстендилско.