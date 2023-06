Говорим за... Какво е безмесен понеделник

А ето и темите в предаването днес:

Макс Моравски – МаxO, който стана първият в историята европейски бийтбокс шампион.

Българин е сред най-добрите астро фотографи в света. Среща с Михаил Минков, който бе отличен на престижния конкурс Milky Way Photographer of the year 2023.

Еспресо, Капучино или Лате? Колко кофеин се съдържа в популярните напитки с кафе? Отговорите в „Здрави“ с д-р Мартин Генов.

Как една работилница за сладки дава криле на младежи с увреждания? И каква рецепта за бисквитки им разкриха лично топ готвачите шеф Илиян Кустев и шеф Иван Александров?

В „Да, шеф“ ще отбележим световната зелена идея за „безмесен понеделник“. Певицата Миа Ди ще приготви рецепта без месо.

Казармен ли е режимът на двете деца на ефрейтор Христина Хаджийска от Пловдив ще видим в поредицата "Работещи майки" с Радина Червенова.

Среща с продължение! „Властелинът на черния хумор“ - комикът Даниел Слос за щурата му шотландска сватба и защо той е отговорен за над 300 000 раздели и 600 развода?

Защо е модерно да се ходи на „ритрийт“ и какво изживяване е това? Отговорите от певицата и йога инструктор Светла Иванова