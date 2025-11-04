Говорим за... Коледа, кино и отшелника от Пирин

Ето темите в "Преди обед" за вторник, 04.11. 2025:

Любов отвъд времето – 90 години от рождението на Кристо и Жан Клод в Националната художествена галерия.

Ивена, Джина Стоева и Ива Давидова –3 певици за пътя от поп фолка до народната музика и женското приятелство, което устоява на всяка буря.

Когато фокусите и магиите не помогнат да ти гласуват доверие. Илюзионистът Дани Белов след „Trators: игра на предатели“.

“Клубът на Дочев“ – да живееш и дишаш с планината - Венци Венев.

В кухнята на „Да, шеф!“ влизат близнаците културисти Влади и Мартин Лазарови.

Горещото от „Ергенът: любов в рая“ с Яна Донева и гости.