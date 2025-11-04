Говорим за... Коледа, кино и отшелника от Пирин

Седмични коментатори са Ивайла Бакалова и Камен Алипиев

04 Ноември 2025
Говорим за... Коледа, кино и отшелника от Пирин

Реклама

Говорим за... Коледа, кино и отшелника от Пирин

Ето темите в "Преди обед" за вторник, 04.11. 2025:

Любов отвъд времето – 90 години от рождението на Кристо и Жан Клод в Националната художествена галерия.

Ивена, Джина Стоева и Ива Давидова –3 певици за пътя от поп фолка до народната музика и женското приятелство, което устоява на всяка буря.

Когато фокусите и магиите не помогнат да ти гласуват доверие. Илюзионистът Дани Белов след „Trators: игра на предатели“.

“Клубът на Дочев“ – да живееш и дишаш с планината - Венци Венев.

В кухнята на „Да, шеф!“ влизат близнаците културисти Влади и Мартин Лазарови.

Горещото от „Ергенът: любов в рая“ с Яна Донева и гости.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: преди обед

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.