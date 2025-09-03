Говорим за... Колко лесно се става психолог?

Ето темите в "Преди обед" днес:

Ексклузивно! Поп фолк звездата Мария за съпруг №4 и сватбата на годината.

От Връшка Чука до Ком. Планинският бегач Кирил Николов-Дизела за предизвикателството да пробяга 125 км за 24 часа

Студио "Ергенът: Любов в рая". Яна Донева коментира първите интриги и любовни трепети с Оля Малинова, Барбара Иванова от третия сезон на риалитито и актрисата и певица Йоана Захариева- Йоко

В първото издание на "Да, шеф" за този сезон Веси Цурбрюг отива в село Огняново, за да готви с 6-годишния Александър Петрелийски

„Здрави“ с Венета Георгиева. Със семейното докторско трио Мангърови ще говорим за имунитета, детското здраве и кожните проблеми след лятото.