Говорим за... Митовете за пробиотиците
Топ коментатори тази седмица са певицата Мария и проф. Мермерски
02 Октомври 2025
Топ коментатори тази седмица са певицата Мария и проф. Мермерски.
Ето и темите днес:
Мони Зенгинер и Александра Гърдева за пътя от „Ергенът“ до психологията.
Най-любопитното от света на шоубизнеса с Мария Вълдобрева.
Горещите страсти от „Ергенът: Любов в рая“ ще анализира Яна Донева с гости.
В „Да, шеф!“ влиза шеф Антони Иванов с авторска рецепта.
Ще ви срещнем с Красимир Стоянов. Той е алпинист, планински спасител и доброволец, а мисията му е да направи планината по-достъпна и безопасна за всички.