Говорим за... Митовете за пробиотиците

Ето и темите днес:

Мони Зенгинер и Александра Гърдева за пътя от „Ергенът“ до психологията.

Най-любопитното от света на шоубизнеса с Мария Вълдобрева.

Горещите страсти от „Ергенът: Любов в рая“ ще анализира Яна Донева с гости.

В „Да, шеф!“ влиза шеф Антони Иванов с авторска рецепта.

Ще ви срещнем с Красимир Стоянов. Той е алпинист, планински спасител и доброволец, а мисията му е да направи планината по-достъпна и безопасна за всички.