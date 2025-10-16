Говорим за... Намаляват ли порциите в ресторантите?

Актуалните теми от седмицата ще коментираме с Ева Веселинова и Къци Вапцаров

16 Октомври 2025
Говорим за... Намаляват ли порциите в ресторантите?

Реклама

Актуалните теми от седмицата ще коментираме с Ева Веселинова и Къци Вапцаров.

Любо Ганев – едно пораснало момче на 60 в студиото на „Преди обед“.

Тежката дума в „Трейтърс:игра на предатели“ – съдия Искра Онцова.

В кухнята влиза шеф Ники Пенев, който стои зад успеха на ресторант със световно признание.

Как да пазим децата на пътя? Студент поставя фигури с реални размери на опасни кръстовища.

Специално студио „Ергенът:любов в рая“ с Яна Донева и отбор коментатори.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: преди обед

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.