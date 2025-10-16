Говорим за... Намаляват ли порциите в ресторантите?
Актуалните теми от седмицата ще коментираме с Ева Веселинова и Къци Вапцаров
16 Октомври 2025
Любо Ганев – едно пораснало момче на 60 в студиото на „Преди обед“.
Тежката дума в „Трейтърс:игра на предатели“ – съдия Искра Онцова.
В кухнята влиза шеф Ники Пенев, който стои зад успеха на ресторант със световно признание.
Как да пазим децата на пътя? Студент поставя фигури с реални размери на опасни кръстовища.
Специално студио „Ергенът:любов в рая“ с Яна Донева и отбор коментатори.