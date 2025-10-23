Говорим за... Отслабване

Коментатори са Теди Кацарова и Георги Ненов

23 Октомври 2025
Коментатори тази седмица са Теди Кацарова и Георги Ненов.

Ето темите в четвъртък, 23.10.2025:

От балета на Слави до шаманска сватба на село – Мартина Огнянова за новата си фамилия и четирите си деца.

Мария Вълдобрева ни среща със създателите на сериала „Добре дошли в Дери“ и с най-добрият любовник на Саманта от „Сексът и градът“ – актьорът Джеймс Ремар.

Среща със световноизвестния катерач и архитект на спортни мечти – Пърси Биштън.

От директор в министерство до катарзис в трамвая. Предприемачът Георги Малчев в поредицата „Провалите на успелите“ с Оля Малинова.

За новите възможности и старите скандали – обсъждаме най-интересното от „Ергенът: любов в рая“.

 

