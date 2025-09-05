Говорим за... Посегателства и последици

Актуалните теми коментираме с д-р Тодор Тодоров и Есил Дюран

05 Септември 2025
Ето темите в "Преди обед" днес:

Меко срещу строго родителство. Два лагера с различни възпитателни модели ще спорят в студиото. 

Сашка Васева гостува за първи път с порасналата си дъщеря – Христина- Елена дни след 18-я й рожден ден.

„Приключение със Зара“. Среща очи в очи с дивите планински горили на Уганда.

Как лятото да остане по-дълго в гардероба ни? Съветите на стилиста Антония Йорданова.

Петър Дочев ще вдигне нивото на адреналина заедно с българските акробати, които покориха Италия, летейки над публика в състеза

 

