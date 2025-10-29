Говорим за... Президента на Аржентина и Мисис Вселена 2025
Актуалното коментираме с Искра Донова и Тото
29 Октомври 2025
Актуалното коментираме с Искра Донова, Тото и Мисис Вселена 2025 Александра Калита.
И още теми:
Да заловиш пратка с наркотици за над 3 милиона долара. Офицер Мирослав Петков – българинът, станал полицай на годината в САЩ.
Ютюбърът Алпер Чочев – момчето, което вкара големите звезди в интернет.
Здрави с Венета Георгиева. Информираност, профилактика и ранна диагностика срещу най-масовия рак при жените.
Какво накара двама студенти от Берлин да направят зеленчукова градина в село Чепинци?
Нова надежда за българската рок музика. Момчетата от Цар Плъх.