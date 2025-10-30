Говорим за... Радиация и кучета

Преди обед
Реклама
Иво Танев за емоциите от участието си в „Аз обичам България“.
Наталия Кобилкина за различните роли, в които влиза всяка жена.
В „Провалите на известните“ Оля Малинова ни среща с Влади Въргала.
В минутите за шоубизнес Мария Вълдобрева ни среща с децата от хитовия хорър сериал "Добре дошли в Дери". Тя ще ни срещне и с полската кино режисьорка Агнешка Холанд.
Най-любопитното от „Ергенът: Любов в рая“ с Яна Донева. Гостува Валентин, който не успя да открие половинка в имението на любовта.
„Трейтърс: Игра на предатели“ –Отпадналият Антон Стефанов за грешната преценка и заблудите.
И кулинарни шедьоври в кухнята на „Да, шеф!“.