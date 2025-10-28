Говорим за... Рекламни трикове

Актуалното коментираме с Тото и Искра Донова.

А ето и темите в предаването на 28.10.2025 г.

От балета на Слави до шаманска сватба на село – Мартина Огнянова за новата си фамилия, четирите си деца и пътя от сцената до селския двор.

Скрит стратег или открит праведен? Тино след „Traitors: Игра на предатели“ и какво се крие зад маската на доверието.

Розовата магия на Бургас – среща с пернатите поети на града, които превръщат солниците в сцена и привличат туристи от цял свят.

В „Аз, потребителят“ – колко е чиста топлата вода в домовете ни и рискуваме ли здравето си, ако я пием направо от чешмата?

„Клубът на Дочев“ – Петър вече е гражданин на нова държава! Къде точно се намира Вердис и какво е да станеш част от нея?

В „Ергенът: Любов в рая“ – кой чувства истински, кой играе роля и колко струва едно „Обичам те“ под палмите на Родос?

Теди Кацарова с нова песен за „точният момент“ за бой с възглавници.