Говорим за... Съжалявате ли, че се върнахте в България?

Преди обед
Реклама
Седмични коментатори в "Преди обед" са Теди Кацарова и Георги Ненов.
Ето и темите днес:
В „Клубът на Дочев“ – как 20-годишен основа своя държава между Сърбия и Хърватия и се самообяви за нейн президент? Среща с Даниел Джаксън от Австралия на негова територия.
Вторият разкрит предател - Невена Бозукова след предизвикателството „Traitors: Игра на предатели“.
Всичко ново в „Ергенът: Любов в рая“ в коментарното ни студио с Яна Донева и панелистите.
В поредицата „Кухня в куфар“ ще ви покажем каква храна слагат на децата си майките в Непал.
На любовна разходка с музиканта Роби и неговата любима Пламена.