Говорим за... Съжалявате ли, че се върнахте в България?

Седмични коментатори са Теди Кацарова и Георги Ненов

21 Октомври 2025
Говорим за... Съжалявате ли, че се върнахте в България?

Реклама

Седмични коментатори в "Преди обед" са Теди Кацарова и Георги Ненов.

Говорим за... Съжалявате ли, че се върнахте в България?

Ето и темите днес:

В „Клубът на Дочев“ – как 20-годишен основа своя държава между Сърбия и Хърватия и се самообяви за нейн президент? Среща с Даниел Джаксън от Австралия на негова територия.

Вторият разкрит предател -  Невена Бозукова след предизвикателството „Traitors: Игра на предатели“.

Всичко ново в „Ергенът: Любов в рая“ в коментарното ни студио с Яна Донева и панелистите.

В поредицата  „Кухня в куфар“ ще ви покажем каква храна слагат на децата си майките в Непал.

На любовна разходка с музиканта Роби и неговата любима Пламена.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: преди обед

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.