Говорим за... Съжалявате ли, че се върнахте в България?

Седмични коментатори в "Преди обед" са Теди Кацарова и Георги Ненов.

Ето и темите днес:

В „Клубът на Дочев“ – как 20-годишен основа своя държава между Сърбия и Хърватия и се самообяви за нейн президент? Среща с Даниел Джаксън от Австралия на негова територия.

Вторият разкрит предател - Невена Бозукова след предизвикателството „Traitors: Игра на предатели“.

Всичко ново в „Ергенът: Любов в рая“ в коментарното ни студио с Яна Донева и панелистите.

В поредицата „Кухня в куфар“ ще ви покажем каква храна слагат на децата си майките в Непал.

На любовна разходка с музиканта Роби и неговата любима Пламена.