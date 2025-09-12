Говорим за... Шофиране и наднормено тегло

Актуалното обсъждаме с Жени Калканджиева и Борко Чучков.

Какво накара двама студенти от Берлин да отглеждат зеленчуци в Чепинци?

Престъпление и наказание. Историята на банковия обирджия Стефан Чолаков.

Легендарният боксьор Серафим Тодоров – Сарафа в търсене на работа.

Драгомир Драганов минус 30 килограма.

„В приключение със Зара“ - Да се опиташ да напуснеш Пакистан по време на бомбардировки.

И най-любопитното от света на модата с Антония Йорданова