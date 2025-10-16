Говорим за... Сияна, която остана завинаги на 12 и войната по пътищата

На 31 март тази година между селата Телиш и Радомирци загина 12-годишната Сияна. В деня, в който трябваше да навърши 13 години, се сбъдна една нейна голяма мечта - да има собствена галерия. Цвета МакГрегър ни среща с бащата на Сияна, който съобщи, че обезщетението от 300 000 лева, получено след смъртта на Сияна, ще дари за добри каузи.