Говорим за... Сияна, която остана завинаги на 12 и войната по пътищата
Цвета МакГрегър ни среща с бащата на Сияна, който съобщи, че обезщетението от 300 000 лева, получено след смъртта на Сияна, ще дари за добри каузи
16 Октомври 2025
На 31 март тази година между селата Телиш и Радомирци загина 12-годишната Сияна. В деня, в който трябваше да навърши 13 години, се сбъдна една нейна голяма мечта - да има собствена галерия. Цвета МакГрегър ни среща с бащата на Сияна, който съобщи, че обезщетението от 300 000 лева, получено след смъртта на Сияна, ще дари за добри каузи.