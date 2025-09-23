Говорим за... Спорт и хубава храна

23 Септември 2025
Говорим за... Спорт и хубава храна

Топ коментатори тази седмица са Симона Пейчева и шеф Кустев.

Говорим за... Спорт и хубава храна

Ето и темите в "Преди обед" днес:

В "Клубът на Дочев": кои са зелените и червените флагове в хората около нас? Среща с д-р Али Фенуик, който има милиони последователи в социалните мрежи.

В студио "Ергенът:Любов в Рая" обсъждаме всичко ново и пикантно в любовното имение. 

Какво слагат японците в кутиите с храна за училище ни показва шеф Станислав Колев 

Да натиснеш златния бутон в "България търси талант". Гостува ни Николаос Цитиридис.

Инфлуенсърът Кристиан Кирилов за пресечните точки между бизнеса, социалните мрежи, музиката, вярата и благотворителността. 

