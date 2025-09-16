Говорим за... Турски сериали и предатели

Актуалното коментираме с Мария Жекова и Деян Веселинов.

Ето и темите във вторник:

Нора Недкова за срещите на червения килим и луксa като начин на живот.

Яна Донева и гости с най-любопитното от „Ергенът: Любов в рая“.

В „Кухня в куфар“: Какво слагат майките по света в кутиите за храна на своите ученици?

Дъщерята на Луис Армстронг пред Георги Тошев.

В „Клубът на Дочев“. Актьорът Явор Бахаров за грешките, загубите в живота и голямата любов под светлините на прожекторите.