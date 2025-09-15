Говорим за... Училище

ПОНЕДЕЛНИК, 15.09

Актуалните теми през седмицата ще коментираме заедно с водещата на „Вкусът на България“ – Мария Жекова и журналиста и водещ на подкаст Деян Веселинов.

Ето и някои от темите днес:

Първи учебен ден с най-красивата учителка в България – Силвия Зубева и нейните възпитаници!

Бързи и вкусни рецепти за старт на деня от Емануел Июджи!

Анна Сапунджиева от „Живот на кантар“ в ново тяло и с нова любов.

Добрият пример. Що е то траш арт и как боклукът се превръща в изкуство?

„Балконът“ с Мира Христова. Как да трансформираме терасата в екзотичен оазис?