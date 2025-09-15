Говорим за... Училище
15 Септември 2025
ПОНЕДЕЛНИК, 15.09
Актуалните теми през седмицата ще коментираме заедно с водещата на „Вкусът на България“ – Мария Жекова и журналиста и водещ на подкаст Деян Веселинов.
Ето и някои от темите днес:
Първи учебен ден с най-красивата учителка в България – Силвия Зубева и нейните възпитаници!
Бързи и вкусни рецепти за старт на деня от Емануел Июджи!
Анна Сапунджиева от „Живот на кантар“ в ново тяло и с нова любов.
Добрият пример. Що е то траш арт и как боклукът се превръща в изкуство?
„Балконът“ с Мира Христова. Как да трансформираме терасата в екзотичен оазис?