В студиото на "Преди обед е дългогодишната приятелка на шампиона Александър Николов - Юлита Димитрова

29 Септември 2025
Темите в "Преди обед" в понеделник, 29.09:

Актуалните теми през седмицата ще подбират и коментират поп фолк певицата Мария и химикът и преводач проф. Йонко Мермерски.

Говорим за... Волейбол!

В "Аз, потребителят" - как да реагираме при онлайн насилие над деца?

Провокативната  Емили пред Яна Донева след приключението "Ергенът - Любов в рая"

Актрисата Саня Борисова за светския живот и режисьорския стол.

Васил Василев - Зуека за истинския мотив да напусне България.

В кухнята влиза шеф Лъчезер Чоткин, който е впетлявал с рецепти принц Хари и Мегън Маркъл. Приготвяме  ризото с прошуто крудо с грах и тирамису трюфели.

