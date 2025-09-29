Говорим за... Волейбол!

Преди обед
Реклама
Темите в "Преди обед" в понеделник, 29.09:
Актуалните теми през седмицата ще подбират и коментират поп фолк певицата Мария и химикът и преводач проф. Йонко Мермерски.
В "Аз, потребителят" - как да реагираме при онлайн насилие над деца?
Провокативната Емили пред Яна Донева след приключението "Ергенът - Любов в рая"
Актрисата Саня Борисова за светския живот и режисьорския стол.
Васил Василев - Зуека за истинския мотив да напусне България.
В кухнята влиза шеф Лъчезер Чоткин, който е впетлявал с рецепти принц Хари и Мегън Маркъл. Приготвяме ризото с прошуто крудо с грах и тирамису трюфели.