Говорим за... Защо българите сме най-добрите любовници?

Топ коментатори тази седмица в "Преди обед" са певицата Мария и проф. Мермерски.

Ето и темите днес:

За чии мъжки сърца ще се борят хиляди дами? Хората, които познават най-добре новите 3-ма ергени на България ще разкрият техните истории пред Венета Райкова.

Когато на касетофона се редуват Софи Маринова и Продиджи. Певицата Роксана и брат й Радослав Гергов – Радула между поп-фолка и метъла.

Когато възрастта е само цифра. В залата по аеробика при 74-годишната треньорка Веска Недева.

Коментарно студио с Яна Донева за най-интересното от „Ергенът:любов в рая“

В поредицата „Да, шеф“ рецепта от малкия математик и готвач Мартин Глушков.

В „Здрави“ – грижа за сърцето на майката и бебето и историята на един кон с два инфаркта.