Говорим за... Защо българите сме най-добрите любовници?

Преди обед
Реклама
Топ коментатори тази седмица в "Преди обед" са певицата Мария и проф. Мермерски.
Ето и темите днес:
За чии мъжки сърца ще се борят хиляди дами? Хората, които познават най-добре новите 3-ма ергени на България ще разкрият техните истории пред Венета Райкова.
Когато на касетофона се редуват Софи Маринова и Продиджи. Певицата Роксана и брат й Радослав Гергов – Радула между поп-фолка и метъла.
Когато възрастта е само цифра. В залата по аеробика при 74-годишната треньорка Веска Недева.
Коментарно студио с Яна Донева за най-интересното от „Ергенът:любов в рая“
В поредицата „Да, шеф“ рецепта от малкия математик и готвач Мартин Глушков.
В „Здрави“ – грижа за сърцето на майката и бебето и историята на един кон с два инфаркта.