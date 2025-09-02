Говорим за... Знаят ли родителите какво се случва с децата им?

Седмични коментатори са Есил Дюран и Тодор Тодоров

02 Септември 2025
Говорим за... Знаят ли родителите какво се случва с децата им?

Ето темите в "Преди обед" днес:

Лято, буквално на патерица, с Керана.

Мис България 2009-а – Антония Петрова-Батинкова и Ивайло Батинков очакват бебе номер 3!

Иво Димчев между Ада и Рая и благословията от Лили Иванова.

„Ергенът. Любов в рая“ – кои са участниците и какви тайни крият, които могат да обърнат играта?

„Кухня в куфар“ – вкусът на лятото с традиционен сок от захарна тръстика и канарско мохито от Лас Палмас.

 

„Клубът на Дочев“ – историята на Олег Шапиро продължава с разкрития за мръсните поръчки на мафията и как да излезеш чист от ъндърграунда

