Говорим за... Знаят ли родителите какво се случва с децата им?
Седмични коментатори са Есил Дюран и Тодор Тодоров
02 Септември 2025
Ето темите в "Преди обед" днес:
Лято, буквално на патерица, с Керана.
Мис България 2009-а – Антония Петрова-Батинкова и Ивайло Батинков очакват бебе номер 3!
Иво Димчев между Ада и Рая и благословията от Лили Иванова.
„Ергенът. Любов в рая“ – кои са участниците и какви тайни крият, които могат да обърнат играта?
„Кухня в куфар“ – вкусът на лятото с традиционен сок от захарна тръстика и канарско мохито от Лас Палмас.
„Клубът на Дочев“ – историята на Олег Шапиро продължава с разкрития за мръсните поръчки на мафията и как да излезеш чист от ъндърграунда