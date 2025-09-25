Има ли връзка между парацетамола и аутизма?

Експерти, родители, различни гледни точки по темата ще събере сега Цвети Петрунова

25 Септември 2025
Имаме на нашата пряка връзка репортерката ни Цвети Петрунова с една много сериозна тема. Американският президент Доналд Трамп твърди, че има пряка връзка между лекарство с парацетамол, често приемано за болка от бременни жени, и състоянието аутизъм при децата. Световната здравна организация отрече. 

Експерти, родители, различни гледни точки по темата ще събере сега Цвети Петрунова.

