13 Август 2025
Изабела Янкова след катастрофата, която едва не отне живота ѝ

Дни преди първия старт от новия сезон за световната купа по колоездене тя заспива на волана и се събужда в болница. След няколко месеца възстановяване в студиото на "Преди обед" посрещаме шампионката в планинското колоездене Изабела Янкова.

Как се чувства тя след тежката катастрофа?

Вижте разговора във видеото.

