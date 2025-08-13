Изабела Янкова след катастрофата, която едва не отне живота ѝ

Дни преди първия старт от новия сезон за световната купа по колоездене тя заспива на волана и се събужда в болница. След няколко месеца възстановяване в студиото на "Преди обед" посрещаме шампионката в планинското колоездене Изабела Янкова.

Как се чувства тя след тежката катастрофа?

Вижте разговора във видеото.