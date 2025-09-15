Как Анна Сапунджиева поддържа теглото си, след като свали 60 килиграма с "Живот на кантар"?

Следващата ни гостенка е живото доказателство, че невъзможни неща няма! Анна Сапунджиева отслабна с 60 килограма, след като спечели в предаването "Живот на кантар".

Анна е свалила 60 килограма за 7 месеца с правилно хранене, усилени тренировки и подкрапата на екипа на "Живот на кантар".

Вижте как се развива живота на Анна след предаването и как поддържа формата си в разговора във видеото.