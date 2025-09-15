Как Анна Сапунджиева поддържа теглото си, след като свали 60 килиграма с "Живот на кантар"?

И как се разви животът й след предаването

15 Септември 2025
Как Анна Сапунджиева поддържа теглото си, след като свали 60 килиграма с "Живот на кантар"?

Реклама

Следващата ни гостенка е живото доказателство, че невъзможни неща няма! Анна Сапунджиева отслабна с 60 килограма, след като спечели в предаването "Живот на кантар". 

Анна е свалила 60 килограма за 7 месеца с правилно хранене, усилени тренировки и подкрапата на екипа на "Живот на кантар".

Вижте как се развива живота на Анна след предаването и как поддържа формата си в разговора във видеото.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: преди обед

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.